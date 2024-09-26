السوبر الإفريقي - رامي ربيعة: أتمنى التسجيل أمام الزمالك.. ونريد كتابة التاريخ

أعرب رامي ربيعة لاعب الاهلي عن أمنياته بالتسجيل في مرمى الزمالك والمساهمة في تتويج فريقه بلقب السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي بملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

وقال ربيعة لاعب الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "أتمنى التسجيل في السوبر. دوري الأساسي خرووج فريقي بدون استقبال أهداف ولكن بمساعدة زملائي يمكنني أيضا المساهمة بالأهداف بعدما حالفني التوفيق خلال المباريات الماضية".

وأضاف "هناك اختلاف بالطبع بين أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 وبين كأس السوبر الإفريقي. دوري الأبطال مشوار طويل من المنافسة حتى الوصول للنهائي، بينما السوبر يكون من مواجهة واحدة".

وتابع "بداية الموسم دائما تكون صعبة لأن اللاعبين لم يصلوا لأعلى فورمة فنية وبدنية، ولاعبو الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب، وسيكون الهدوء والتركيز هو شعار الفريق في المباراة، من أجل تقديم الأداء الجيد وتحقيق البطولة".

وشدد "كل اللاعبين يعيشون حالة تركيز خلال الفترة الحالية، ونستعد بشكل خاص لمواجهة الزمالك، وكل لاعب يهتم بحالته البدنية والفنية بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الوصول لأعلى فورمة فنية بشكل سريع".

وأكمل "مواجهة الأهلي والزمالك دائمًا خارج التوقعات، والفريق الذي يُركز طوال المباراة هو الذي يحقق الفوز، فالمنافس لديه لاعبون مميزون وعندهم طموحات كبيرة، ولا بد من التعامل بشكل قوي، والتركيز في أرض الملعب".

وزاد: "الاحتفالات الأخيرة بلقب الدوري تمنح اللاعبين روحًا إيجابية بعيدا عن الشد العصبي قبل لقاء كأس السوبر الإفريقي، وكنا سعداء بفرحة جمهور الأهلي أيضًا بالدوري، وهذه الأمور تُمثل دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة".

وأتم "الجيل الحالي طموح ويريد صناعة تاريخ كبير مع الأهلي ولا نفكر في أي انتقادات، والجيل السابق بقيادة محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة كان له إيجابيات كثيرة وكانوا قريبين من بعضهم بعضا، وتوجوا بالعديد من الألقاب مع الأهلي ومنتخب مصر، وهناك تشابه بين الجيلين في حب النادي وحصد الألقاب".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.