الدوري السعودي - النصر يستعيد رونالدو أمام الوحدة

يستعيد النصر خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الوحدة بالدوري السعودي.

ويلعب النصر ضد الوحدة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد رونالدو للمشاركة في تدريبات النصر، بعدما غاب عن الفوز 2ـ1 على الحزم ضمن دور الـ32 من كأس ملك السعودية بسبب الإرهاق.

كما استعاد النصر خدمات البرازيلي أنجيلو جابرييل بعدما تعافى من الإصابة بالشد العضلي الذي تعرض له أمام الحزم.

وشهِد التدريب ذاته، مشاركة عبد المجيد الصليهم، لاعب الوسط، بعد أسبوعين قضاهما داخل عيادة النادي لعلاج تمزق خفيف في عضلة الفخذ الخلفية.

النصر استعاد توازنه خلال الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق 3-0 ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

فيما يعاني الوحدة من تراجع النتائج وتلقى هزيمة قاسية على يد الوحدة بنتيجة 7-1.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.

فيما يتواجد الوحدة المركز 14 برصيد 4 نقاط.

video:1