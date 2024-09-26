جيرو ولوريس يتوجان بأول لقب مع لوس أنجلوس

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 11:52

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - لوس أنجلوس

توج الثنائي الفرنسي أوليفييه جيرو وهوجو لوريس بأول ألقابه مع نادي لوس أنجلوس إف سي، حين توج ببطولة كأس أمريكا المفتوحة.

وانتصر لوس أنجلوس على كانساس سيتي بنتيجة 3-1 بعد الوصول لوقت إضافي.

وقال جيرو، الذي افتتح التسجيل في الشوط الثاني "الأمر مختلف عندما يتعين عليك اللعب في النهائي. عليك فقط أن تبذل أقصى مجهود من أجل اللقب. أنا فخور حقًا بالفريق".

هذا هو اللقب الـ12 في مسيرة جيرو، الذي سيبلغ من العمر 38 عامًا يوم الاثنين.

وانضم لوريس إلى لوس أنجلوس هذا العام، ليصبح أول فائز بكأس العالم يلعب للنادي.

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جيرو قضى 3 مواسم مع ميلان، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

بينما انتقل لوريس للفري الأمريكي بعد سنوات طويلة قضاها في صفوف توتنام.

هوجو لوريس أوليفييه جيرو لوس أنجلوس
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