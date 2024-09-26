عبد الرحمن مجدي: اخترت بيراميدز برغبتي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز

يثق عبد الرحمن مجدي المنضم حديثا إلى بيراميدز في قدرته على النجاح مع فريقه الجديد.

وانضم عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز قادما من صفوف الإسماعيلي.

وقال مجدي عبر أون تايم سبورتس: " اخترت الانتقال إلى بيراميدز بسبب الاستقرار، ورغبتي في الابتعاد عن الضغط الجماهيري الذي مررت به خلال السنوات الماضية".

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وواصل "سمعت كثيرا عن مفاوضات الأهلي والزمالك، وتحدث معي وسطاء لكني طابتهم بالتوالص مع إدجارة الإسماعيلي، في النهاية انتقلت إلى بيرايمدز وسعيد بهذا الاختيار".

وأضاف "المنافسة مع مصطفى فتحي ستكون في صالح الفريق. كل منا سيركز من أجل خدمة بيراميدز، إضافة إلى أنني أجيد اللعب في أكثر من مركز في الجانب الهجومي"

وتابع "يوريشيتش مدرب بيراميدز أبلغني بأنه يعرف قدراتي جيدا، وأن الفريق يعتمد على الأداء الجماعي وليس فريق اللاعب الواحد"

وكشف "إيهاب جلال كان مدرب جرئ ويطالبنا دائما باللعب الهجومي. تعرضت للسباب في مباراة الداخلية لكنه قدم لي النصيحة بالتركيز في الملعب فقط والتسديد من بعيد ونجحت في تسجيل هدف الفوز. كنت أتمنى المساهمة مع زملائي بتحقيق طموحاته بعودة الإيماعيلي للمسابقات الإفريقية والمنافسة على لقب الدوري".

وأتم "الإسماعلي كان يعاني من أزمات عديدة أبرزها الاستقرار الفني والإداري. المجموعة الحالية مع الراحل إيهاب جلال بذلوا مجهودات كبيرة رغم تسلمهم مسؤولية صعبة للغاية. أتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبة".

وعلم FilGoal.com أن قيمة انتقال عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز بلغت 40 مليون جنيه.

بواقع 30 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات.

بالإضافة إلى إعارة عماد ميهوب للإسماعيلي لمدة موسمين.

وخاض عبد الرحمن مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.

بيراميدز عبد الرحمن مجدي
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