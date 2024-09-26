السوبر الإفريقي - الأهلي بالزي التقليدي والزمالك بالقميص الأسود.. والموقف حال التعادل

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

زي الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك عن الاتفاق على زي الفريقين.

وتم الاتفاق على ارتداء الأهلي الزي التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض.

بينما يرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأحضر الفاتح.

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أما نادي الزمالك فيرتدي الزي البديل بالقميص الأسود والشورت الأسود.

ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا.

كما تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح .

ومثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سامي قمصان المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة، إداريا الفريق.

بينما حضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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