كوبا ليبرتادوريس - خروج فلومينينسي حامل اللقب.. وتأهل أتليتكو مينيرو وبوتافوجو

حسم فريقا أتليتكو مينيرو وبوتافوجو البرازيليين تأهلهما إلى نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

ويتأهل حامل لقب كوبا ليبرتادوريس إلى كأس إنتركونتينينتال بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2025.

وأقصى أتليتكو مينيرو فريق فلومينينسي حامل لقب النسخة الماضية.

وتغلب أتليتكو مينيرو في مباراة الإياب بهدفين دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدف وحيد لصالح فلومينينسي.

وبذلك يواجه أتليتكو مينيرو فريق ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي المقرر له يومي 23 و30 أكتوبر المقبل.

وسجل ديفيرسون ثنائية أتليتكو مينيرو في شباك فلومينينسي ليساهم في تأهل فريقه.

وارتبط اسم ديفيرسون خلال الفترة الماضية باحتمالية الانتقال إلى صفوف الوداد المغربي.

أما بوتافوجو فتعادل مع ساو باولو بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين.

ونجح بوتافوجو في الوصول إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 61 عاما.

ويمتلك بوتافوجو فرصة وحيدة من أجل حسم تأهله لكأس العالم 2025 وهي حصد اللقب.

ويقدم بوتافوجو موسما رائعا إذ يتصدر في الوقت الحالي جدول ترتيب الدوري البرازيلي.