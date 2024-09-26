السوبر الإفريقي - عبد المجيد: مواجهة الأهلي صعبة.. وهدفنا التتويج لإسعاد الجماهير

كشف حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك عن صعوبة مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي وشدد على هدف التتويج باللقب لإسعاد جماهير الأبيض.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وقال حسام عبد المجيد في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الإفريقي: "الفريق استعد جيدا للقاء السوبر".

وتابع عبد المجيد "الأجواء في السعودية جيدة للغاية، وجماهير الزمالك تدعمنا وتؤازرنا في كل مكان".

وشدد مدافع الزمالك "هدفنا هو التتويج بلقب السوبر الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم حسام عبد المجيد تصريحاته "مواجهة الأهلي ستكون قوية، وسنبذل قصارى جهدنا للعودة باللقب إلى القاهرة".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.