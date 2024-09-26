السوبر الإفريقي - عبد المجيد: مواجهة الأهلي صعبة.. وهدفنا التتويج لإسعاد الجماهير

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 10:29

كتب : إبراهيم رمضان

حسام عبد المجيد

كشف حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك عن صعوبة مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي وشدد على هدف التتويج باللقب لإسعاد جماهير الأبيض.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

أخبار متعلقة:
وكيل لاعبين يفجر مفاجأة: مفاوضات لضم راموس إلى الزمالك.. وموعد الحسم السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك مران الزمالك - محاضرة وفقرة خاصة من جوميز استعدادا لـ لأهلي في السوبر الإفريقي خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن جيفرسون كوستا ممدوح عباس: أطمئن جماهير الزمالك قبل السوبر.. وتحدثت مع جوميز بسبب الظهير الأيسر

وقال حسام عبد المجيد في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الإفريقي: "الفريق استعد جيدا للقاء السوبر".

وتابع عبد المجيد "الأجواء في السعودية جيدة للغاية، وجماهير الزمالك تدعمنا وتؤازرنا في كل مكان".

وشدد مدافع الزمالك "هدفنا هو التتويج بلقب السوبر الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم حسام عبد المجيد تصريحاته "مواجهة الأهلي ستكون قوية، وسنبذل قصارى جهدنا للعودة باللقب إلى القاهرة".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

السوبر الإفريقي حسام عبد المجيد الزمالك
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: الزمالك المنافس الدائم لنا.. ونحن في حالة تركيز شديدة السوبر الإفريقي - مؤتمر كولر: الزمالك منافس قوي.. ولن أفصح عن التشكيل الأساسي السوبر الإفريقي - مؤتمر عمر جابر: نسعى لإسعاد الجماهير باللقب.. والأفضلية للأوفر حظا السوبر الإفريقي - مؤتمر جوميز: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق.. وموقف الجبهة اليسرى السوبر الإفريقي - ترتيبات كاف تحرم الأهلي والزمالك من خوض المران الختامي على المملكة أرينا السوبر الإفريقي- هاني: مباراة الزمالك لا تعرف المقاييس.. وعلينا التعلم من النهائي الماضي السوبر الإفريقي - رامي ربيعة: أتمنى التسجيل أمام الزمالك.. ونريد كتابة التاريخ السوبر الإفريقي - الأهلي بالزي التقليدي والزمالك بالقميص الأسود.. والموقف حال التعادل
أخر الأخبار
المنتخب المغربية: الركراكي يفضل الشيبي على لاعب إسبانيول 29 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد يستعيد كامافينجا قبل الدربي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي - مؤتمر الشناوي: الزمالك المنافس الدائم لنا.. ونحن في حالة تركيز شديدة 54 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - مؤتمر كولر: الزمالك منافس قوي.. ولن أفصح عن التشكيل الأساسي ساعة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - مؤتمر عمر جابر: نسعى لإسعاد الجماهير باللقب.. والأفضلية للأوفر حظا ساعة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - مؤتمر جوميز: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق.. وموقف الجبهة اليسرى ساعة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - ترتيبات كاف تحرم الأهلي والزمالك من خوض المران الختامي على المملكة أرينا ساعة | الكرة المصرية
سلوت يتحدث عن هدف صلاح أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري