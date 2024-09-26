السوبر الإفريقي - وسام أبو علي: أسعى لدخول التاريخ أمام الزمالك.. ومواجهة مختلفة

يرى وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي أن مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي مختلفة عن أي مباراة أخرى لأنها تتكون من مباراة واحدة فقط.

وتمنى وسام أبو علي أن يدخل التاريخ أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وقال وسام أبو علي مهاجم الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "بالنسبة لي وللفريق بأكمله مباراة الزمالك من أكبر المباريات".

وتابع وسام "ستكون واحدة من أكبر المواجهات في تاريخي وإن شاء الله خير لي ولجمهور الأهلي".

وشدد "مواجهة الزمالك في السوبر مختلفة، هي مباراة واحدة ليست في الدوري أو إفريقيا وستكون مباراة صعبة، وأتمنى أن يكرمنا الله بالفوز".

وأضاف أبو علي "مستعد جيدا وأعلم أهمية المباراة ولا أفكر إلا في كيفية الفوز باللقاء، هي فرصة لدخول التاريخي على المستوى الشخصي".

أما عن تشابهها بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 فأوضح "كل مباراة مختلفة، وبالتأكيد تلك المواجهة مختلفة عن نهائي القاضية والأجواء ستكون غير".

وواصل أبو علي "حلم أي لاعب كرة لعب مباريات مهمة وكبيرة، قبل القدوم للأهلي كنت ألعب لفرق لا تنافس كثيرا على البطولات لكن حاليا أن تنافس كل شهر على بطولة أمر رائع".

واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته "جاهزون بنسبة 100% وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز، وإن شاء الله ننتظر جماهير الأهلي الكبيرة في السعودية لدعمنا".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.