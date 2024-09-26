كرة يد - لشبونة ينتصر على فيزبريم في مواجهة علي والدرع.. وانتصار برشلونة بدوري الأبطال

خسر فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي والذي يحرس مرماه محمد علي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفاز برشلونة الإسباني وحامل اللقب على كيليسي البولندي في الجولة ذاتها.

وسجل يحيى الدرع 3 أهداف في اللقاء لصالح بطل المجر لكنها لم تكن كافية وخسر فريقه بنتيجة 39-30.

وانتهى الشوط الأول بتفوق سبورتنج 23-17، وتعزز التقدم في الشوط الثاني بفضل الفوز بنتيجة 16-13.

وحافظ سبورتنج لشبونة على الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما ظل فيزبريم ثالثا برصيد 4 نقاط متكبدا الخسارة الأوروبية الأولى هذا الموسم بالمجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية حقق برشلونة فوزه الثالث تواليا وانتصر خارج الأرض على كيليسي بنتيجة 32-28.

وانتهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف للفريق الكتالوني بنتيجة 17-13، فيما تعادل الفريقان في الشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده لـ 6 نقاط ضمن بها الصدارة مبكرا دون مزاحمة، فيما ظل كيليسي خامسا برصيد نقطتين.

وتضم البطولة 16 فريقا مقسمة على مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل الأول والثاني في الترتيب بالمجموعتين مباشرة لربع النهائي، فيما تتنافس الفرق من الثالث للسادس على الملحق المؤهل لريع النهائي.

ويستعد فيزبريم وبرشلونة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2024 "سوبر جلوب" والتي تقام في مصر بمشاركة الأهلي والزمالك.

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