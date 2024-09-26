وكيل لاعبين يفجر مفاجأة: مفاوضات لضم راموس إلى الزمالك.. وموعد الحسم

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إشبيلية

فجّر عمر زعلوك وكيل اللاعبين مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات من نادي الزمالك لضم سرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

الزمالك

ولا يرتبط سرجيو راموس -38 عاما- بتعاقد مع أي فريق منذ رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وكشف عمر زعلوك وكيل اللاعبين عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتولى مسؤولية أكثر من ملف خاص بنادي الزمالك مثل سيدي ندياي وترافيس موتيابا، وتواصل معي علي هشام نصر المسؤول عن التسويق في النادي بخصوص إمكانية التفاوض مع سيرجيو راموس".

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك مران الزمالك - محاضرة وفقرة خاصة من جوميز استعدادا لـ لأهلي في السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تصل الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك

وأوضح "تواصلت مع ريو شقيق سيرجيو راموس وهو وكيله للتفاوض على انتقاله إلى الزمالك، ولم يمانع راموس اللعب بالدوري المصري".

وتابع "القصة لم تنته لكن تم إيقاف المفاوضات مؤقتا حتى نهاية السوبر الإفريقي".

وأضاف "الزمالك تقدم بعرض رسمي من أجل ضم راموس وهو طلب مبلغ مالي أكبر من المعروض لذلك نسعى للوصول إلى حل وسط".

وشدد "للعلم الفارق المادي ليس كبيرا ونسبة إتمام الصفقة 50-50".

واختتم الوكيل تصريحاته "لا أعلم إذا كان نادي الزمالك سيتكفل بالصفقة بمفرده أم سيتدخل رجال أعمال محبين للنادي، لكن حتى الآن الصفقة لم تغلق ومن الوارد جدا إتمامها بعد السوبر".

ولعب راموس خلال مشواره مع أندية إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وتوج راموس بلقب كأس العالم مرة واحدة وأمم أوروبا مرتين.

أما مع ريال مدريد فتوج بكل البطولات الممكنة بعد حصد دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مراتوالسوبر الأوروبي 3 مراتوكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.

الزمالك سيرجيو راموس
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز مصدر من مودرن سبورت يكشف لـ في الجول: فسخ تعاقد مروان محسن والوادي خبر في الجول - السويحلي يتمم اتفاقه لضم محمود وادي في صفقة انتقال حر السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك "حاوي جديد".. زد يعلن التعاقد مع عمار حمدي حسام باولو: أتحدى الأندية لضمي مقابل عدد الأهداف.. وسأكون الثاني بعد وسام أبو علي محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته
أخر الأخبار
كرة يد - لشبونة ينتصر على فيزبريم في مواجهة علي والدرع.. وانتصار برشلونة بدوري الأبطال ساعة | كرة يد
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مباريات قوية للكبار في دور الـ 16 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل لاعبين يفجر مفاجأة: مفاوضات لضم راموس إلى الزمالك.. وموعد الحسم 2 ساعة | الدوري المصري
ظهور عبد المنعم الأوروبي الأول يتأجل.. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد 2 ساعة | المحترفون
صلاح البديل يسجل.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الأوروبي - إريكسن سجل وأخطأ.. تفينتي يخطف نقطة من مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
العلامة الكاملة مستمرة.. برشلونة يحقق انتصارا جديدا في الدوري ويهزم خيتافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
ستيرلينج يفتتح أهدافه.. أرسنال يكتسح بولتون بخماسية في كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري