وكيل لاعبين يفجر مفاجأة: مفاوضات لضم راموس إلى الزمالك.. وموعد الحسم

فجّر عمر زعلوك وكيل اللاعبين مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات من نادي الزمالك لضم سرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر الزمالك

ولا يرتبط سرجيو راموس -38 عاما- بتعاقد مع أي فريق منذ رحيله عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي.

وكشف عمر زعلوك وكيل اللاعبين عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتولى مسؤولية أكثر من ملف خاص بنادي الزمالك مثل سيدي ندياي وترافيس موتيابا، وتواصل معي علي هشام نصر المسؤول عن التسويق في النادي بخصوص إمكانية التفاوض مع سيرجيو راموس".

وأوضح "تواصلت مع ريو شقيق سيرجيو راموس وهو وكيله للتفاوض على انتقاله إلى الزمالك، ولم يمانع راموس اللعب بالدوري المصري".

وتابع "القصة لم تنته لكن تم إيقاف المفاوضات مؤقتا حتى نهاية السوبر الإفريقي".

وأضاف "الزمالك تقدم بعرض رسمي من أجل ضم راموس وهو طلب مبلغ مالي أكبر من المعروض لذلك نسعى للوصول إلى حل وسط".

وشدد "للعلم الفارق المادي ليس كبيرا ونسبة إتمام الصفقة 50-50".

واختتم الوكيل تصريحاته "لا أعلم إذا كان نادي الزمالك سيتكفل بالصفقة بمفرده أم سيتدخل رجال أعمال محبين للنادي، لكن حتى الآن الصفقة لم تغلق ومن الوارد جدا إتمامها بعد السوبر".

ولعب راموس خلال مشواره مع أندية إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وتوج راموس بلقب كأس العالم مرة واحدة وأمم أوروبا مرتين.

أما مع ريال مدريد فتوج بكل البطولات الممكنة بعد حصد دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 5 مرات وكأس العالم للأندية 4 مراتوالسوبر الأوروبي 3 مراتوكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.