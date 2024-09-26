ظهور عبد المنعم الأوروبي الأول يتأجل.. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد

تعادل نيس الفرنسي مع ريال سوسيداد بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وتواجد محمد عبد المنعم كبديل على مقاعد البدلاء طيلة أحداث اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ريفيرا.

وتقدم ريال سوسيداد في الدقيقة 18 عن طريق أندير بارينتشيا.

وفي الدقيقة 45 أدرك باولو روزاريو التعادل لنيس.

وفي الشوط الثاني احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح نيس في الدقيقة 53.

وتألق أليكس ريميرو وتصدى لركلة إيفان جيساند في الدقيقة 55، وظل التعادل مستمرا.

مرت الدقائق دون فرص محققة وتقاسم كلا الفريقان النقطة الأولى في البطولة.

وسيلتقي ريال سوسيداد مع أندرلخت البلجيكي في الجولة المقبلة، فيما يحل نيس ضيفا على لاتسيو الإيطالي.

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