الدوري الأوروبي - إريكسن سجل وأخطأ.. تفينتي يخطف نقطة من مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي بتعادل مخيب أمام تفينتي في الجولة الأولى على ملعب أولد ترافورد.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كريستيان إريكسن، فيما سجل سام لامرز هدف التعادل للضيوف.

ويعود الفريق الهولندي للمشاركات الأوروبية لأول مرة منذ 10 سنوات، وبدأها بنتيجة إيجابية أمام واحد من المرشحين للتأهل والفوز باللقب.

وأصبح تفينتي ثالث فريق هولندي يعود من أولد ترافورد بنتيجة إيجابية بعد أياكس في 2012 (فاز 2-1) وإيندهوفن في 2015 (تعادل 0-0).

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن فوزه الأوروبي، إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها.

وتقام البطولة بنظام جديد، حيث تتواجد جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول 8 في الترتيب مباشرة لدور الـ 16، فيما تتنافس الفرق من المركز 9 لـ 24 في مرحلة الملحق لاستكمال الفرق المتأهلة لدور الـ 16.

وتقاسم الفريقان المركزين التاسع والعاشر بشكل مؤقت لحين نهاية باقي مباريات الجولة.

وكاد سام لامرز أن يسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 8 بعد عرضية سددها لكن كرته مرت بمحاذاة خط المرمى لأونانا.

واستحوذ يونايتد على الكرة وفي الدقيقة 35 أطلق كريستيان إريكسن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك تقدم بها الشياطين الحمر.

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شوط أول لم يشهد أي جديد وانتهى بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 53 كاد هاري ماجواير أن يستغل تخبط دفاع الضيوف ويسجل هدف التعادل لكن تسديدته جاءت في منتصف المرمى وتصدى لها الحارس بثبات.

وتألق أندري أونانا بعد دقائق قليلة وأبعد بأطراف أصابعه تسديدة قوية من سيم ستيخن وحولها لركنية.

وفي الدقيقة 68 استفاد سام لامرز من خطأ إريكسن وتوغل نحو منطقة الجزاء وسدد مسجلا التعادل.

ما الذي يحدث مع دفاع مانشستر يونايتد ؟!! 😮 سام لامرز يدرك التعادل لتفينتي ⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/1UtBJqihxP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024

حاول يونايتد في الدقائق الأخيرة من التقدم مجددا لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل مخيب للشياطين الحمر.

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