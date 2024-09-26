العلامة الكاملة مستمرة.. برشلونة يحقق انتصارا جديدا في الدوري ويهزم خيتافي

الخميس، 26 سبتمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد خيتافي

واصل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بخطى ثابتة وحافظ على العلامة الكاملة عقب مرور 7 جولات.

وتغلب برشلونة على فريق خيتافي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة 4 تغييرات بالتشكيل الأساسي أمام خيتافي عن المواجهة الأخيرة ضد فياريال.

وحافظ إيناكي بينيا على نظافة شباكه في مباراته الأولى بشكل أساسي بعد إصابة مارك تير شتيجن القوية على مستوى الركبة والتي تعرض لها أمام فياريال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات في الدوري وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

أما خيتافي فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير دون تحقيق أي انتصار.

ويحل برشلونة ضيفا على أوساسونا في مباراته المقبلة في الدوري والمقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ورفع روبرت ليفاندوفسكي رصيده إلى 7 أهداف ليصبح هداف الدوري الإسباني حتى الآن بفارق هدفين عن كل من رافينيا وكيليان مبابي.

ويعتبر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي فقط أكثر من ليفاندوفسكي في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

برشلونة ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي
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