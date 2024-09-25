ستيرلينج يفتتح أهدافه.. أرسنال يكتسح بولتون بخماسية في كأس الرابطة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج

اكتسح أرسنال ضيفه بولتون واندرز بنتيجة 5-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

أحرز أهداف أرسنال ديكلاس رايس في الدقيقة 16، ثم أضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني من صناعة ستيرلينج في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدفين نظيف.

وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب الإنجليزي إيثان نوانيري لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

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ونجح أرون كولينز لاعب بولتون واندرز في تقليص الفارق في الدقيقة 53.

وعاد رحيم ستيرلينج لتوسيع الفارق بتسجيل الهدف الرابع للفريق، وأول هدف له بقميص أرسنال في الدقيقة 64.

واختتم أهداف أرسنال كاي هافيرتز في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة مشاركة جاك بورتر حارس أرسنال الشاب، بسبب إصابة ديفيد رايا وتوني سيتفورد، وعدم إمكانية مشاركة نيتو لمشاركته سابقا مع بورنموث.

وبات جاك بورتر ثاني أصغر لاعب يشارك بقميص أرسنال في مباراة رسمية بعمر 16 عاما و72 يوما أمام بولتون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبتلك النتيجة تأهل أرسنال إلى دور الـ16 بجانب أندية ستوك سيتي، وساوثهامبتون، وبريستون نورث ايند، وشيفيلد وينزداي، وبرينتفورد، وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليستر سيتي، مانشستر سيتي، وأستون فيلا، وليفربول.

وسيتحدد الفريق الأخير في دور الـ16 من خلال مباراة نيوكاسل وويمبلدون التي تأجلت بسبب الفيضانات.

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