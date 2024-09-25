السوبر الإفريقي - الشناوي: المواجهة مختلفة عن نهائي القرن.. ونسعى لتعويض اللقب الماضي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 23:42

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي بقميص الأهلي الجديد

يرى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي أن مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي تختلف تماما عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والذي أطلق عليه نهائي القرن.

ووعد الشناوي جماهير الأهلي بالقتال من أجل تعويض إخفاق النسخة الماضية من السوبر الإفريقي.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، نحضر للقاء بشكل جيد، وبعد الاحتفال بدرع الدوري تم غلق الصفحة تماما للاستعداد للسوبر الإفريقي وهي بطولة قارية الجميع يدرك أهميتها".

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وشدد "جميع لاعبي الأهلي يدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة، نريد حصد البطولة والأهم أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية، وهم دائما عند خوض مواجهات صعبة يقدمون مستوى مميزا".

أما عن التشابه مع نهائي القرن فأوضح الشناوي "بالتأكيد السوبر الإفريقي أمام الزمالك يختلف تماما عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، الأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية وهي مباراة لن تتكرر كثيرا".

وتابع "دائما نتحدث مع اللاعبين الجدد عن الأجواء داخل النادي وهم يعلمون جيدا أن الأهلي نادي بطولات ويقاتل في أي بطولة يشارك فيها من أجل التتويج بها، الجميع يعرف ثقافة جماهيرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج".

وواصل "كل الصفقات المنضمة حديثا سوف تشارك في الكثير من المباريات القادمة خصوصا أن لدينا موسما طويلا مليئا بالألقاب".

وكشف الشناوي "لاعبو الأهلي لديهم روح وعزيمة وإصرار من أجل الفوز بالبطولات والجمهور دائما ما يمنحنا دفعة كبيرة، ولذلك نحن نقاتل من أجل الفوز بالبطولات خاصة عند اللعب خارج مصر وفي أي دولة عربية".

ووجه الشناوي رسالة في ختام تصريحاته "أقول للجماهير ننتظركم في الرياض من أجل دعم اللاعبين وقادرون على إسعادكم بالفوز بالبطولة إن شاء الله".

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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