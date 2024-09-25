السوبر الإفريقي - السولية: لاعبو الأهلي أكثر جاهزية من الموسم الماضي.. والتحضير للمباراة مختلف

شدد عمرو السولية لاعب الأهلي على جاهزية لاعبي الأهلي لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي، والتي ستقام على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال السولية في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "مباراة مهمة على بطولة قارية، هناك 90 دقيقة قوية، وبالطبع كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل التتويج باللقب وتحقيق الفوز على الزمالك".

وأضاف "لاعبو الأهلي في الموسم الحالي أكثر جاهزية نفسيا وبدنيا ومعنويا لمواجهة الجمعة، بعدما خضنا مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري الأبطال وقبلها بعض اللاعبين شاركوا ضمن صفوف المنتخب الأول، عكس ما حدث في الموسم الماضي عندما واجهنا اتحاد العاصمة الجزائري دون خوض أي لقاء".

وواصل "الفريق الذي سيكون في حالة تركيز شديدة هو من سيحصد اللقب، وبالطبع نواجه فريقا جيدا، ولدينا دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر الإفريقي".

وتابع "التحضير للمباراة يختلف لأن مواجهة الزمالك تحدد هوية الفائز بالبطولة، وبالتأكيد التركيز سيكون كبيرا بين جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير".

وأكمل "اللاعبون الجدد تأقلموا بشكل سريع داخل صفوف الأهلي، ولديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز باللقب الإفريقي، الظهور بشكل قوي مع باقي زملائهم أمام الجماهير الكثيرة التي ستحضر اللقاء".

وأتم "ننتظر جماهير الأهلي في الملعب بالسعودية كما عودونا دائمًا في كل المواجهات الكبرى، وإن شاء الله نسعدهم ونتوج باللقب".

ويغيب عن قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي 7 لاعبين ما بين اللاعبين الشباب ولاعبي الفريق الأول.

ومن بين اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الإفريقية يغيب عن السوبر الإفريقي كل من:

مصطفى مخلوف

كريم وليد

كريم الدبيس

خالد عبد الفتاح

بالإضافة إلى الثلاثي الشاب، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير.

وجاءت قائمة الأهلي للسوبر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يحيى عطية الله – يوسف أيمن – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – أفشة – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – رضا سليم

ومن المقرر أن يتم اختصار القائمة إلى 20 لاعبا قبل المباراة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.