كرة سلة - الأهلي يعلن تعاقده مع هناء عبد الله

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 23:23

كتب : FilGoal

هناء عبد الله - سيدات الأهلي كرة سلة

نجح الأهلي في تدعيم صفوف سيدات السلة بتعاقده مع هناء عبد الله.

وكان الأهلي قد ضم هناء عبد الله الموسم الماضي على مستوى مرحلة الناشئات.

ووقعت هناء عبد الله مع الأهلي عقدا على مستوى السيدات.

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وكان الأهلي قد توج بثلاثية محلية الموسم الماضي.

وتم تصعيد هناء عبد الله للعب مع فريق سيدات الأهلي الموسم الماضي.

ونجح فريق سيدات الأهلي في تحقيق ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المصري.

وتوجت سيدات الأهلي في بداية الموسم بلقب السوبر على حساب الجزيرة.

قبل أن يحصد سيدات الأحمر لقبي الدوري والكأس في نهاية الموسم على حساب سبورتنج.

بينما خسر قريق سيدات الأهلي لقب دوري المرتبط الموسم الماضي بعدما توجت به سيدات سبورتنج.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق مشاركة فريق السيدات في بطولة إفريقيا للموسم المقبل.

وغاب الأهلي عن آخر نسختين ونجح فريق سبورتنج المصري في تحقيق اللقبين.

كرة سلة سيدات الأهلي هناء عبد الله
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