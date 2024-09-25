السوبر الإفريقي - الجزيري: مباراة ذات طابع خاص.. ونسعى لإسعاد الجماهير

يرى سيف الجزيري مهاجم الزمالك أن مواجهة الأهلي السوبر الإفريقي ذات طابع خاص.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبرالجاري.

وتذاع المباراة على قنوات إم بي سي مصر 1 وإم بي سي مصر 2 بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وقال سيف الجزيري لاعب الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مباراة مهمة بكل تأكيد ولها طابع خاص".

وتابع "هدفنا حصد اللقب وإن شاء الله تكون من نصيبنا".

وواصل الجزيري "أتمنى أن تنتهي المباراة ونحن سعداء ونستطيع إسعاد الجماهير".

واختتم الجزيري تصريحاته "مواجهة صعبة لأنها على لقب وإن شاء الله الجميع يقدم مستواه وفي النهاية نسعد جماهيرنا بالتتويج".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.