السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 22:31

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي مع مارسيل كولر

وجه محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السعودية، رسالة للاعبين قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال الغزاوي في تصريحات تليفزيونية عبر ام بي سي: "يجب أن يقاتل اللاعبون في الملعب ويكونوا على قدر قميص الأهلي".

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وأضاف: "وصلنا مساء الأربعاء، وسعداء بالتواجد في الرياض، سنبدأ الاستعداد للمباراة الخميس، وجميع اللاعبين في كامل تركيزهم"

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي وهو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك يلعب في البطولة وهو بطل الكونفدرالية.

ويغيب عن قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي 7 لاعبين ما بين اللاعبين الشباب ولاعبي الفريق الأول.

ومن بين اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الإفريقية يغيب عن السوبر الإفريقي كل من:

مصطفى مخلوف

كريم وليد

كريم الدبيس

خالد عبد الفتاح

بالإضافة إلى الثلاثي الشاب، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير.

وجاءت قائمة الأهلي للسوبر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يحيى عطية الله – يوسف أيمن – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – أفشة – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – رضا سليم

ومن المقرر أن يتم اختصار القائمة إلى 20 لاعبا قبل المباراة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.

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