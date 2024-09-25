السوبر الإفريقي - عمر فرج: نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 22:28

كتب : إبراهيم رمضان

عمر فرج - الزمالك

يأمل عمر فرج لاعب الزمالك حصد لقب السوبر الإفريقي مع الفريق عقب انضمامه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال عمر فرج لاعب الزمالك لـ كاف: "الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة ومميزة من ملاعب وكل شيء خاص بلقاء السوبر".

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وواصل "نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر".

وتابع "التركيز سلاحنا أمام الأهلي، وإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب ونحصد اللقب".

وأتم "ننتظر دعم ومؤازرة جماهير الزمالك، ونعدهم بتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز وإسعادهم".

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