انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. فوز جديد

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما خيتافي في المركز التاسع عشر بـ 4 نقاط.

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انتصار جديد لبرشلونة في الدوري

ق71 تسديدة من لامين جمال لكن العارضة تتصدى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 جوووووول أول من ليفاندوفسكي

ق12 بالدي يمنع الأول

انطلاق المباراة