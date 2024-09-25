انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. فوز جديد

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما خيتافي في المركز التاسع عشر بـ 4 نقاط.

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انتصار جديد لبرشلونة في الدوري

ق71 تسديدة من لامين جمال لكن العارضة تتصدى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 جوووووول أول من ليفاندوفسكي

ق12 بالدي يمنع الأول

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي
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