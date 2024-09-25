السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:55

كتب : إبراهيم رمضان

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

يتمنى البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك بدء مشواره مع الفريق بلقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال البولندي في تصريحات لـ كاف: "لا نركز مع الفريق المنافس، فنحن نمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ومستعدون لمواجهة الأهلي".

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وأضاف "أتمنى أن تكون بدايتي جيدة مع الزمالك، وأتمنى تحقيق الفوز وحصد أول بطولة في مشواري مع الفريق".

وأتم "ننتظر دعم جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل التتويج باللقب الأفريقي وإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وسيرتدي البولندي القميص رقم 21 مع الأبيض.

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