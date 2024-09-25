كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات كأس العالم للأندية

تنطلق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في مصر بداية من يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، بعدما حصلت مصر على حق تنظيم البطولة لمدة 3 سنوات متتالية.

وتضم البطولة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك، ويشارك الأهلي بصفته المستضيف، والزمالك كوصيف السوبر الإفريقي، وماجديبورج الألماني كحامل اللقب، وفيزبريم المجري عن طريق بطاقة دعوة.

وجاء جدول مباريات كأس العالم للأندية كالآتي:

دور المجموعات

الجمعة 27 سبتمبر

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي × الخليج السعودي (3 عصرا)

سيدني الأسترالي × الأهلي المصري (6:30 مساء)

توباتي البرازيلي × الزمالك المصري (9 مساء)

السبت 28 سبتمبر

فيزبريم المجري × توباتي البرازيلي (3 عصرا)

ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي (5:30 مساء)

برشلونة الإسباني × سيدني الأسترالي (8:30 مساء)

الأحد 29 سبتمبر

الخليج × ماجديبورج (3 عصرا)

الزمالك × فيزبريم (5:30 مساء)

الأهلي × برشلونة (8 مساء)

نصف النهائي - 1 أكتوبر

المباراة الأولى (5 مساء)

المباراة الثانية (8 مساء)

النهائي - 3 أكتوبر (8 مساء)

نظام البطولة

تشارك 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني لنصف النهائي.

وتواجد الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني قبل إجراء القرعة.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.