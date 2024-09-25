انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(1) تفينتي.. تعادل
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 68: جووول التعاادل.. لاميرز يستغل خطأ إريكسن ويسجل التعادل.
ق 59: أونانا يتألق ويبعد ركلة حرة مباشرة لركنية
ق 53: ماجواير كاد أن يسجل بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بثبات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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إريكسن يمنح مانشستر التقدم#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/nCDEgPySRJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2024
ق 35: جووول أوووول.. إريكسن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 8: لاميرز كاد أن يسجل كرة لكنها مرت بمحاذاة خط المرمى لأونانا
بداية اللقاء
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