انتهت الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(1) تفينتي.. تعادل

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 68: جووول التعاادل.. لاميرز يستغل خطأ إريكسن ويسجل التعادل.

ق 59: أونانا يتألق ويبعد ركلة حرة مباشرة لركنية

ق 53: ماجواير كاد أن يسجل بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بثبات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووول أوووول.. إريكسن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 8: لاميرز كاد أن يسجل كرة لكنها مرت بمحاذاة خط المرمى لأونانا

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد تيفنتي الدوري الأوروبي
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