مران الزمالك - محاضرة وفقرة خاصة من جوميز استعدادا لـ لأهلي في السوبر الإفريقي

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي في كأس السوبر بخوض المران الأول على ملعب نادي الشباب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، على حضور المران الأول للأبيض لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وفي نفس الوقت حرص كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه لخوض المران، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وبدأ مران الفريق بجلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها المدرب على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المُقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات والعمل بكل جدية وتركيز استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي، وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعداداً للمواجهة المُقبلة.

كما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران، وتم تقسيم الحصة التأهيلية إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية متنوعة سواء بالركض حول الملعب أو أداء تدريب باستخدام الأدوات المخصصة.

وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات خفيفة باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتمرير فيما بينهم.

وتولي جواو ميجيل مخطط الأحمال وماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة بجانب باقي أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعبين البدنية من خلال معاونيه الذين قاموا بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بالحصة التأهيلية.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقسّم لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق الحصة التدريبية الخاصة بالحراس إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية لعدة دقائق لرفع معدلات اللياقة البدنية للحراس.

وشهدت الفقرة الثانية التركيز على التدريبات الفنية، منها التسديد على المرمى من أماكن متنوعة، بجانب التعامل مع الكرات العرضية.

وحرص لويس فيسنتي على الاجتماع بالثلاثي وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة.

كما واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي على هامش المران، وأدى "الونش" العديد من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وألقى جوميز محاضرة فنية على اللاعبين وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة، وكلف البعض بمهام خاصة لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في المواجهة المُقبلة.

وفي نفس الوقت قام جوميز بمنح بعض اللاعبين تعليمات بشكل منفرد عقب انتهاء المحاضرة الفنية.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإشراف على هذه الفقرة، وحرص أعضاء الجهاز المعاون على تدوين كافة الملاحظات الفنية.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح، في ختام المران.

وقام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل وفقاً للائحة الخاصة بلقاء السوبر الأفريقي.

يُعقد غداً الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهراً، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.