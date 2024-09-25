في غياب طارق حامد.. ضمك يودع كأس السعودية أمام فريق من الدرجة الثانية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

ضمك

ودع فريق ضمك منافسات كأس ملك السعودية أمام النجمة أحد فرق الدرجة الثانية.

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع فريق ضمك بسبب الإصابة.

ونجح فريق النجمة في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

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ولا يعتبر النجمة الفريق الوحيد من الدرجة الثانية المتأهل لثمن نهائي كأس ملك السعودية.

وكان الجندل قد فجّر كبرى مفاجآت الكأس بعدما أقصى أهلي جدة من دور الـ32.

كما أقصى الجبلين فريق الفتح بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

ونجا النصر أمس الإثنين من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

وحسم الهلال تأهله إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية بهدف دون مقابل أمام البكيرية.

كأس ملك السعودية كأس السعودية ضمك طارق حامد
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