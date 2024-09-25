تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد وأوجارتي أساسيان ضد تيفنتي في الدوري الأوروبي
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:07
كتب : FilGoal
عاد ماركوس راشفورد ومانويل أوجارتي لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي في مواجهة تيفنتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.
ويلتقي يونايتد مع تيفنتي في ملعب أولد ترافورد في الدوري الأوروبي بنظامه الجديد.
ويجلس كاسيميرو وأليخاندرو جارناتشو على مقاعد البدلاء.
وتقام البطولة بنظام جديد، حيث تتواجد جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة.
ويتأهل أول 8 في الترتيب مباشرة لدور الـ 16، فيما تتنافس الفرق من المركز 9 لـ 24 في مرحلة الملحق لاستكمال الفرق المتأهلة لدور الـ 16.
وجاء تشكيل الشياطين الحمر
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – هاري ماجواير – نصير مزراوي
الوسط: كريستيان إريكسن – مانويل أوجارتي
أمامهما: ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – أماد ديالو
الهجوم: جوشوا زيركزي
Tonight’s team news is in! 🗣️🗞️#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) September 25, 2024
يذكر أن يونايتد تعادل في المباراة الأخيرة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بدون أهداف.