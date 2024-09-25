تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد وأوجارتي أساسيان ضد تيفنتي في الدوري الأوروبي

عاد ماركوس راشفورد ومانويل أوجارتي لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي في مواجهة تيفنتي في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويلتقي يونايتد مع تيفنتي في ملعب أولد ترافورد في الدوري الأوروبي بنظامه الجديد.

ويجلس كاسيميرو وأليخاندرو جارناتشو على مقاعد البدلاء.

وتقام البطولة بنظام جديد، حيث تتواجد جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة.

ويتأهل أول 8 في الترتيب مباشرة لدور الـ 16، فيما تتنافس الفرق من المركز 9 لـ 24 في مرحلة الملحق لاستكمال الفرق المتأهلة لدور الـ 16.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – هاري ماجواير – نصير مزراوي

الوسط: كريستيان إريكسن – مانويل أوجارتي

أمامهما: ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – أماد ديالو

الهجوم: جوشوا زيركزي

يذكر أن يونايتد تعادل في المباراة الأخيرة مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بدون أهداف.