تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني في بداية مشوار الفريق ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

أخبار متعلقة:
عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سوسيداد في الدوري الأوروبي أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف مدرب نيس يتحدث عن تأقلم عبد المنعم.. وشيء لم يتعود عليه

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - توم لوشيت - ميلفين بار

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو

ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.

وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.

ولم يشارك نيس في مباراة سانت إتيان الأخيرة بالدوري الفرنسي والتي حقق خلالها نيس الفوز بنتيجة 8-0.

وتأتي مواجهات نيس في الدوري الأوروبي على النحو التالي

ريال سوسيداد في ملعبه - لاتسيو خارج ملعبه - رينجرز في ملعبه - فرينتسفاروتشي خارج ملعبه - بودو جليمت في ملعبه - يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه - تيفنتي في ملعبه - إلفسبورج خارج ملعبه

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) تفينتي.. الشوط الثاني مباشر كأس الرابطة - ليفربول (1)-(1) وست هام.. نهاية الشوط الأول إنفانتينو يجتمع بـ رئيس الحكومة المغربية: كل شيء جاهز لتنظيم كأس العالم تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد وأوجارتي أساسيان ضد تيفنتي في الدوري الأوروبي تشكيل برشلونة - كوبارسي وبالدي ضمن 4 تغييرات أمام خيتافي تشكيل أرسنال - ستيرلنج أساسي.. وحارس يبلغ 16 عاما في حراسة المرمى ضد بولتون "المدرب الباكي والهروب من أسئلة الصحفيين" أسبوع ساخن لـ مورينيو في تركيا
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي - الجزيري: مباراة ذات طابع خاص.. ونسعى لإسعاد الجماهير 28 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي - رئيس بعثة الأهلي: سنبدأ الاستعداد الخميس.. وهذه رسالتي للاعبين 34 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - عمر فرج: نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي 36 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي - ميشالاك: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك ساعة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1)-(0) تفينتي.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس الرابطة - ليفربول (1)-(1) وست هام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري