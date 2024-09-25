تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايز المدير الفني لفريق نيس عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني في بداية مشوار الفريق ببطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: يوسف ندايشيمي - مويس بومبيتو - دانتي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - توم لوشيت - ميلفين بار

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني - إيفان جيسان - يوسوفا موكوكو

ونال عبد المنعم مشاركته الأساسية الأولى أمام مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 2-0.

وكانت هذه المباراة الثانية لعبد المنعم بقميص نيس، بعد ظهوره كبديل في فوز الفريق على أنجيه 4-1.

ولم يشارك نيس في مباراة سانت إتيان الأخيرة بالدوري الفرنسي والتي حقق خلالها نيس الفوز بنتيجة 8-0.

وتأتي مواجهات نيس في الدوري الأوروبي على النحو التالي

ريال سوسيداد في ملعبه - لاتسيو خارج ملعبه - رينجرز في ملعبه - فرينتسفاروتشي خارج ملعبه - بودو جليمت في ملعبه - يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه - تيفنتي في ملعبه - إلفسبورج خارج ملعبه

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.