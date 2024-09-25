تشكيل برشلونة - كوبارسي وبالدي ضمن 4 تغييرات أمام خيتافي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - رافينيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من ست جولات.

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وشهد تشكيل الفريق الكتالوني أربعة تغييرات أبرزها بدء إيناكي بينيا حارس المرمى بدلا من أندري تير شتيجن الذي تعرض لإصابة قوية في رباط الركبة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط: إريك جارسيا – بابلو توري – مارك كاسادو.

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

ويرتدي رافينيا شارة القيادة لأول مرة منذ بداية اللقاء.

ويتواجد خيتافي في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات ودون أي فوز.

الدوري الإسباني برشلونة رافينيا
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