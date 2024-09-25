تشكيل أرسنال - ستيرلنج أساسي.. وحارس يبلغ 16 عاما في حراسة المرمى ضد بولتون

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

جاك بورتر - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بولتون.

ويلتقي أرسنال مع بولتون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشهد التشكيل مشاركة الحارس جاك بورتر صاحب الـ 16 عاما بالتشكيل الأساسي.

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ولن يخوض ديفيد رايا مواجهة اليوم كإجراء احترازي تخوفا من تفاقم الإصابة بعدما شعر بألم عقب مباراة الاتحاد يوم الأحد الماضي.

ولن يشارك الحارس البرازيلي نيتو كونه شارك من قبل مع بورنموث في الأدوار المبكرة من المسابقة.

وانضم الحارس اليافع للفريق الأول في موسم 2022-23 لأول مرة وأصبح متواجد في تدريبات الفريق بصفة منتظمة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جاك بورتر.

الدفاع: جوشوا نيكولز – ياكوب كيفور – ريكاردو كالافيوري – لويس سكيلي.

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – نوانيري.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس - رحيم ستيلرنج.

ويشارك ستيرلنج بشكل أساسي لأول مرة بصفوف الفريق.

أرسنال جاك بورتر
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