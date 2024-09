"المدرب الباكي والهروب من أسئلة الصحفيين" أسبوع ساخن لـ مورينيو في تركيا

سقط فنربشخة التركي، الذي يقوده تدريبيا جوزيه مورينيو، أمام جالاتا سراي بنتيجة 3-1، على أرضه ووسط جماهيره، في قمة الدوري التركي بداية الأسبوع.

وابتعد جالاتا سراي بصدارة ترتيب الدوري بعد 6 جولات برصيد 18 نقطة، فيما بات فنربشخة مهددًا بفقدان المركز الثاني بعدما توقف رصيده 13 نقطة، نفس رصيد بشكتاش الثالث ولكن من 5 مباريات.

وأنهت الهزيمة سلسلة فنربشخة التي استمرت 32 مباراة دون هزيمة في الدوري التركي.

ولم يحضر مورينيو المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ليتلقى انتقادات حادة من الصحافة التركية.

ورد مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سانت جيلواز المقررة يوم الخميس، على تلك الواقعة: "لم أتجنب أبدًا مؤتمرًا صحفيًا في مسيرتي المهنية التي استمرت 24 عامًا، لم أكن خائفًا أبدًا من الصحفيين وأسئلتهم".

فنربشخة يستضيف سانت جيلواز البلجيكي في افتتاحية مواجهات الفريق ببطولة الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وأكمل مورينيو: "ليس من المنطقي الانتظار 75 دقيقة للذهاب للمؤتمر الصحفي، المباراة انتهت وهنأت مدرب المنافس، وذهبت لإجراء مقابلة بعد المباراة مباشرة، ثم انتظرت 75 دقيقة أمام الباب حتى بدء المؤتمر الصحفي"

واختتم: "الأمر لا علاقة له بالنتيجة ولكن متعلق بفعل الأمر بطريقة صحيحة أو لا، انتظاري 75 دقيقة لدخول المؤتمر الصحفي هو قلة احترام، وإذا كان هناك شخص شعر بعدم الاحترام فهو أنا".

أدى الجدل الدائر حول رحيل مورينيو إلى مزيد من التدقيق في أداء فنربخشة وديناميكياته الداخلية. أنهت الهزيمة سلسلة الفريق التي استمرت 32 مباراة دون هزيمة في الدوري الممتاز، مما جعله يتخلف بخمس نقاط عن منافسيه في الترتيب.

وتعرض مورينيو لموقف محرج بعد المباراة، بعدما عرض عليه أحد الصحفيين منشورًا ساخرًا نُشر عبر الحساب الرسمي لـ جالاتا سراي، عبر انستجرام، تضمن كتابا يحمل صورة مورينيو باكيا، تحت عنوان الباكي "the crying one" على طريقة "the special one" وهو اللقب المشهور لـ مورينيو، وكتب الحساب الرسمي للنادي عنوانا: "حاليا بالأسواق في كاديكوي"، وهي المنطقة التي يتواجد بها نادي فنربشخة.

View this post on Instagram A post shared by Galatasaray (@galatasaray)

السؤال المفاجئ لـ مورينيو، دفعه للرد: "من أنت؟ .. هل أنت جاد، هل تمزح؟"، قبل أن يعتذر عن عدم استكمال المقابلة: "آسف، لا أستطيع التحدث".

ويتطلع مورينيو لقيادة فنريشخة للفوز بأول لقب للدوري التركي منذ موسم 2013 - 2014.

ويواجه فنربشخة في الدوري الأوروبي فرق: سانت جيلواز البلجيكي - تفنتي الهولندي - مانشستر يونايتد - ألكمارا الهولندي - سلافيا براج التشيكي - أتلتيك بلباو الإسباني - ليون الفرنسي - ميتيلاند الدنماركي.