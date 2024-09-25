ريال بيتيس يعلن إصابة فيتور روكي

أعلن نادي ريال بيتيس إصابة فيتور روكي بالتواء بسيط في الرباط الداخلي لكاحله الأيسر.

ولم يحدد النادي مدة تعافي اللاعب.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن روكي سيغيب عن مباراتي الخميس والأحد لبيتيس.

🚑 PARTE MÉDICO | Vitor Roque sufre un esguince de bajo grado del ligamento interno de su tobillo izquierdo 😞🆙 ¡Mucho ánimo, Vitor! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 25, 2024

وسيلتقي بيتيس مع لاس بالماس غدا الخميس، ثم إسبانيول يوم الأحد المقبل في الجولتين 7 و8 من الدوري الإسباني.

وتعرض اللاعب المُلقب بـ " النمر الصغير" للإصابة ضد ريال مايوركا.

وبدأ البرازيلي المعار من برشلونة في الشعور بألم أكبر في منطقة الإصابة وحدد النادي موعدا لإجراء الفحص الطبي الذي أكد إصابته.

وفي حال تعافيه من الإصابة ربما سيكون جاهزا للقاء ليجيا وارسو البولندي في الجولة الأولى من دوري المؤتمرات، أو الدربي يوم الأحد 6 أكتوبر ضد إشبيلية.

اللاعب البالغ 19 عاما خاض 4 مباريات وسجل هدفا خلال 216 دقيقة.