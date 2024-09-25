Gaming: مبابي ولامين يامال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 19:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلنت شركة EA عن اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر.

اللاعب الذي سيتوج بالجائزة سيحصل على بطاقة خاصة مطورة في طور Ultimate team بلعبة FC 25.

وينافس على الجائزة كل من كيليان مبابي وإنياكي ويليامز ولامين يامال وكارلوس فيسينتي وجيوفاني لو سيلسو.

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ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قدمه المرشحين للجائزة خلال الشهر.

كارلوس فيسينتي (ديبورتيفو ألافيس)

لاعب وسط

شارك: 3 مباريات.

سجل: هدفين.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 262.

نسبة التمريرات الصحيحة: 81%.

إنياكي ويليامز (أتلتيك بلباو).

مهاجم

شارك: 4.

سجل: 1.

صنع: 4.

عدد الدقائق: 285.

نسبة التمريرات الصحيحة: 69%.

جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس).

لاعب وسط

شارك: 3.

سجل: 3.

صنع: 0.

عدد الدقائق: 197.

نسبة التمريرات الصحيحة: 83%.

لامين يامال (برشلونة).

جناح

شارك: 3.

سجل: 2.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 269.

نسبة التمريرات الصحيحة: 81%.

كيليان مبابي (ريال مدريد).

مهاجم.

شارك: 3.

سجل: 4.

صنع: 1.

عدد الدقائق: 263.

نسبة التمريرات الصحيحة: 79%.

وكان رافينيا قد حصل على الجائزة بشهر أغسطس.

للتصويت على الاعب الأفضل من وجهة نظرك من هنا

الدوري الإسباني كيليان مبابي لامين جمال غلاف لعبة EAFC25
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