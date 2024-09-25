مصدر من مودرن سبورت يكشف لـ في الجول: فسخ تعاقد مروان محسن والوادي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 19:21

كتب : عمرو نبيل

مروان محسن - فيوتشر ضد المصري

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق بفسخ تعاقد ثنائي الفريق مروان محسن وعبد الكبير الوادي.

عبد الكبير الوادي

النادي : لاعب حر

مروان محسن

النادي : مودرن سبورت

مودرن سبورت

وكان المغربي عبد الكبير الوادي يرتبط بتعاقد مع مودرن سبورت حتى 2026.

بينما مروان محسن كان سيبدأ موسمه الأخير مع مودرن سبورت.

أخبار متعلقة:
الزمالك يشكر مودرن سبورت بسبب ملعب التدريب مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد عن النادي خبر في الجول – مودرن سبورت يطلب استعارة أحمد عابدين من الأهلي مصدر من مودرن سبورت لـ في الجول: إعارة ثنائي الأهلي الشاب مستمرة

وقال مصدر من مودرن سبورت لـ FilGoal.com: "تم فسخ التعاقد مع مروان محسن وعبد الكبير الوادي بعد الاتفاق مع الثنائي".

وأعلن نادي مودرن سبورت تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد برفع إيقاف القيد عن النادي.

وذلك بعد حل أزمة النادي مع اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

وكشف نادي مودرن سبورت عن التعاقد مع 15 لاعبا جديدا.

واختتم مودرن سبورت منافسات الموسم المنصرم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة.

وضم مودرن سبورت 15 لاعبا، أبرزهم محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود وفريدريك كيسي قائد منتخب غانا للشباب وإينوك ساكالا مهاجم زيسكو الزامبي.

كما تعاقد مودرن سبورت مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية الذي ارتبط في وقت سابق بالانتقال لصفوف الزمالك.

وجاءت صفقات مودرن سبورت كالتالي:

محمد مجدي قادما من الداخلية (حارس مرمى)

كريم عماد قادما من حرس الحدود (حارس مرمى)

محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي (ظهير أيسر)

طارق محمد قادما من سبورتنج (مدافع)

نادر هشام قادما من وادي دجلة (ظهير أيسر)

فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني (وسط)

عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي (وسط)

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي (لاعب وسط)

محمد أميسي قادما من بلدية المحلة (جناح)

أحمد مصطفى قادما من سموحة (جناح )

محمد مسعد قادما من منتخب السويس (جناح)

محمد صبري قادما من بروكسي (وسط).

مروان محسن مودرن سبورت عبد الكبير الوادي
نرشح لكم
فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز خبر في الجول - السويحلي يتمم اتفاقه لضم محمود وادي في صفقة انتقال حر السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك "حاوي جديد".. زد يعلن التعاقد مع عمار حمدي حسام باولو: أتحدى الأندية لضمي مقابل عدد الأهداف.. وسأكون الثاني بعد وسام أبو علي محمد شريف يكشف حقيقة رغبة الأهلي في عودته أبو جبل: فرجاني كان يحصل على راتبي في الموسم مع الزمالك خلال شهر.. وهذا سبب أزمتي إمام عاشور يتحدث عن التحضير للسوبر الإفريقي ضد الزمالك.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي
أخر الأخبار
فرج عامر لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم محمود صابر من بيراميدز 4 دقيقة | الدوري المصري
"المدرب الباكي والهروب من أسئلة الصحفيين" أسبوع ساخن لـ مورينيو في تركيا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال بيتيس يعلن إصابة فيتور روكي 30 دقيقة | الدوري الإسباني
Gaming: مبابي ولامين جمال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25 ساعة | Gamers
مصدر من مودرن سبورت يكشف لـ في الجول: فسخ تعاقد مروان محسن والوادي ساعة | الدوري المصري
الخسارة تصل لـ 33%.. كيف يتأثر مانشستر سيتي في غياب رودري ساعة | ميركاتو
السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تصل الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - بـ 75 جنيها.. طرح تذاكر كأس العالم لأندية اليد في العاصمة الإدارية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط 4 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير