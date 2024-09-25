خدمة في الجول - بـ 75 جنيها.. طرح تذاكر كأس العالم لأندية اليد في العاصمة الإدارية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 18:56

كتب : محمد سمير

أحمد سيسا - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

طرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بمنافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها في العاصمة الإدارية.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل، بعدما حصلت مصر على حق تنظيم البطولة لمدة 3 سنوات متتالية.

ويبلغ سعر تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولة 75 جنيها. (لحجز التذاكر من هنا)

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ويلعب الأهلي في دور المجموعات أمام فرق جامعة سيدني الأسترالي وبرشلونة الإسباني، بينما الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي وفيزبريم المجري.

وتضم البطولة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك، ويشارك الأهلي بصفته المستضيف، والزمالك كوصيف السوبر الإفريقي، وماجديبورج الألماني كحامل اللقب، وفيزبريم المجري عن طريق بطاقة دعوة.

ويشارك أيضا أبطال القارات وهم الخليج السعودي بطل آسيا وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا وكاليفورنيا إيجلز بطل أمريكا الشمالية وتوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا.

نظام البطولة

تشارك 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني لنصف النهائي.

وتواجد الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني قبل إجراء القرعة.

وحصل الأهلي على فرصة اختيار المجموعة كونه المستضيف كفائز بلقب السوبر الإفريقي والدوري المصري لكرة اليد.

وسحب أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي قرعة الفرق.

وقرر الدنماركي ستيفان مادسن مدرب الأهلي التواجد في المجموعة الثانية رفقة برشلونة وجامعة سيدني الأسترالي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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