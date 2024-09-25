كرة طائرة - فيتوريا البرتغالي يعلن ضم زينة العلمي

أعلن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي تدعيم صفوف سيدات الطائرة بضم زينة العلمي لاعبة الأهلي.

ونشر حساب فيتوريا إعلان صفقة ضم زينة بعنوان "نجمة مصرية في جيماريش".

وانضمت زينة العلمي إلى صفوف الأهلي في 2021 قادمة من نادي الصيد.

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وأعلنت زينة العلمي لاعبة سيدات الأهلي للكرة الطائرة في وقت سابق رحيلها عن الفريق وتحقيق حلم الاحتراف.

وكتبت زينة العلمي عبر حساباتها الرسمية وقتها:

"أتمنى التوفيق لفريقي -الأهلي- في هذا الموسم وحصد كل البطولات كما اعتدنا".

"مثلما كنت أحلم بتمثيل النادي الأهلي يوما ما، ها أنا أحقق حلما جديدا من أحلامي وهو الاحتراف".

وبخلاف زينة رحل عن سيدات الأهلي هذا الموسم كل من سهيلة وفيق التي انتقلت لجامعة لوبوس الأمريكية، وشروق فؤاد التي انضمت لصفوف الزمالك.

كما اعتذرت دعاء محمد لاعبة الفريق عن عدم المشاركة بالموسم المقبل لأسباب شخصية.

ودعم الأهلي صفوفه بضم حبيبة زعتر ليبرو فريق الصيد، بجانب الرومانية يوانا باتشو.

ويمتلك الأهلي بين صفوفه لاعبتين محترفين، فبخلاف يوانا تستمر تانيا بوكان لموسم جديد.