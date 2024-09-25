كرة طائرة - الأهلي يضم خالد عادل "حدوتة"

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

خالد عادل حدوتة - فريق رجال الأهلي كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي ضم خالد عادل "حدوتة" لاعب سبورتنج لتدعيم صفوف الرجال.

ونجح الأهلي في ضم خالد عادل لمدة أربعة مواسم.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه من أجل استكماله موسمه الناجح بعد تحقيق رباعية تاريخية.

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ويشارك الأهلي هذا الموسم في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الهند.

وتستضيف الهند منافسات مونديال الأندية بمشاركة الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويقود رجال الأهلي للموسم الثاني على التوالي الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني.

مونزو هو المدير الفني لفريق الأهلي للرجال، والذي توج معه هذا الموسم بالدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا.

البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1999 مع ألميريا.

وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.

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