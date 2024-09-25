كوبا ليبرتادوريس – ريفر بليت يقصي كولو كولو من ربع النهائي.. ورقم تاريخي لـ جاياردو

أقصى ريفر بليت الأرجنتيني ضيفه كولو كولو التشيلي من ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024.

وكان لقاء الذهاب انتهى في تشيلي بنتيجة 1-1، وفي الإياب وعلى ملعب مونيمونتال انتصر ريفر بليت بنتيجة 1-0.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16 عن طريق فاكوندو كوليدو بعد عرضية سانتياجو سيمون.

المباراة شهدت مشاركة أرتورو فيدال بقميص كولو كولو وتعرض لمراوغة من الحارس فرانكو أرماني.

وأصبح أرماني خامس لاعب يصل لـ 100 مباراة في تاريخ كوبا ليبرتادوريس، بعد كل من إنزو بيريز وسيرخيو أكينو وفابيو وهوجو ألميدا.

وبات مارسيلو جاياردو أكثر مدرب وصولا لنصف نهائي البطولة في التاريخ برصيد 6 مرات في نسخ (2015-2017-2018-2019-2020-2024).

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وتفوق المدرب الأرجنتيني على كل من كارلوس بيانكي وريناتو جاوتشو ولويز فيليبي سكولاري.

وسينتظر ريفر بليت الفائز من مباراة فلومينينسي حامل اللقب وأتليتكو مينيرو اللذان سيلتقيا فجر الخميس.

وبذلك انتهت فرصة بطل تشيلي في التأهل لكأس العالم للأندية 2025 إذ يتبقى مقعد أخير لأمريكا الجنوبية في المحفل العالمي الذي سيقام في أمريكا في يونيو 2025 وكذلك كأس إنتركونتيننتال 2024 التي ستقام في ديسمبر المقبل.

وتأهلت فرق فلومينينسي وفلامنجو وبالميراس وريفر بليت وبوكا جونيورز لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

ويتبقى المقعد الأخير للفريق الفائز بلقب نسخة 2024 أو أفضل فريق في التصنيف القاري.