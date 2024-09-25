خبر في الجول - كاف يقرر تغيير طاقم تحكيم مباراة مصر وموريتانيا بالكامل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل.

وعلم FilGoal.com أن كاف قد قرر تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وسيتواجد كل من بوجولا عيسى وموسى حافظ كمساعدين، بينما يتولى بوسري أرمي مهمة الحكم الرابع.

وسبق لألاو قيادة مباراة واحدة لمنتخب مصر من قبل كانت ضد كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ومن المنتظر أن تلعب مصر ضد موريتانيا مرتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.