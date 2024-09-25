القبض على العشرات من مشجعي لاتسيو لحيازة أسلحة بيضاء قبل لقاء دينامو كييف

اعتقلت الشرطة الألمانية نحو 60 مشجعا لفريق لاتسيو وهم يحملون أسلحة بيضاء قبل مباراة دينامو كييف في الدوري الأوروبي، والتي ستلعب في هامبورج.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الألمانية أوقفت مجموعة من مشجعي لاتسيو وعثر بحوزتهم على سكاكين وهراوات وأسلحة أخرى.

وحاول جمهور لاتسيو الهروب من الشرطة قبل القبض عليهم، حسب التقارير.

وتم تفتيش المشجعين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واحتجازهم حتى يوم الأربعاء، وفقا للتقرير.

وأفاد نادي لاتسيو في بيان: "فيما يتعلق بالأخبار المتداولة في الصحافة، تجدر الإشارة إلى أنه تمت عملية تفتيش على مجموعة من المتواجدين المتواجدين بوسط مدينة هامبورج".

وستقام المباراة في هامبورج التي اختار دينامو كييف لعب مبارياته فيها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء الأربعاء.

وتلعب بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025 في شكلها المستحدث.

وتأتي مواجهات دينامو كييف في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

لاتسيو في ملعبه- روما خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- أر إف أس في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه

وتأتي مواجهات لاتسيو في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

بورتو في ملعبه- أياكس خارج ملعبه- ريال سوسيداد في ملعبه- سبورتنج براجا خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- نيس في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ 16 ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق من مباراتين ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين.

ويقام النهائي في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو في إسبانيا في 21 مايو 2025.

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