موكوينا: كان من المستحيل رفض عرض الوداد

شدد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على أنه كان من المستحيل أن يرفض عرض تدريب الوداد المغربي.

ويقود موكوينا الوداد بداية من الموسم الجديد بعد فترة ناجحة مع صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

وقال موكوينا في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "أشعر بالحب والتقدير من جماهير الوداد، ولهذا السبب أنا هنا".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي " عرض الوداد كان جيدا جدا وكان من المستحيل رفضه. أنا سعيد بوجودي هنا".

وتابع "لقد ضحيت بالكثير من طفولتي لأنني بدأت التدريب في سن 14 عاما، للوصول إلى ما أنا عليه الآن".

ويسعى الوداد لاستعادة توازنه تحت قيادة رولاني موكوينا.

الوداد أبرم بشكل رسمي 19 صفقة حتى الآن خلال هذا الصيف بحثا عن العودة لمنصات التتويج.

وضم الوداد كل من:

عبد العالي المحمدي (حارس مرمى) عبد المنعم بوطويل ونبيل مرموق وأيمن ديراني ومحمد مفيد وزكرياء ناسيك (مدافعين)

حمزة الساخي والبرازيلي بيدرينهو وإسماعيل بنقطيب والمهدي مبارك وارثر ويندروسكي(وسط ملعب).

معاذ أنزو وزكرياء غيلان ونسيم الشاذلي ووليد ناسي ومحمد الرايحي وكاسيوس مايلولا ومباي نيانج رينان فيانا (هجوم).