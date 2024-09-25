السوبر الإفريقي - بعثة الأهلي تطير إلى السعودية استعدادا لملاقاة الزمالك

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 16:38

كتب : FilGoal

محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي مع مارسيل كولر

تغادر القاهرة بعد قليل بعثة فريق الأهلي متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة االزمالك لمقبلة في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

ويترأس البعثة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي.

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كان سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد توجها إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى السعودية كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يحيى عطية الله – يوسف أيمن – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – أفشة – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – رضا سليم

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

الأهلي الزمالك السوبر الإفريقي
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