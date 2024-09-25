تقرير: نوير يعود لحراسة بايرن أمام ليفركوزن
الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
أصبح مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ جاهزا لحماية عرين فريقه في المباراة المرتقبة ضد باير ليفركوزن، حسب جريدة أبندزيتونج.
ويحل ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني ضيفا على بايرن في قمة الجولة الخامسة من الدوري الألماني يوم السبت.
وأوضح التقرير أن نوير تعافى وأصبح جاهزا لخوض اللقاء.
ولفت التقرير إلى أن مانويل سيحرس مرمى بايرن بشكل أساسي في قمة الدوري الألماني.
وشارك سفين أولرايش كبديل لنوير الذي أصيب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي.
قبل أن يشارك كأساسي أمام فيردر بريمن يوم السبت في الدوري الألماني.
ويحتل بايرن صدارة الدوري الألماني بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.
بينما يلاحقه ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، رفقة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج.
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