قائمة برشلونة - ظهور جديد في حراسة المرمى ضد خيتافي

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه حيتافي.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم مع خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة ظهور أول لحارس المرمى الشاب أرون ياكوبشفيلي بعد تعرض مارك أندري تير شتيجن لإصابة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وتشهد القائمة استمرار غياب فرينكي دي يونج وجافي للإصابة.

وجاء القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أسترالاجا – أرون ياكوبوشفيلي.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا – جويلي فيرنانديز.

الوسط: بيدري – بابلو توري – مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال - توني فيرنانديز.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مباريات حتى الآن.