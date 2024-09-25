السوبر الإفريقي – 7 غيابات عن قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

شهدت قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي ضد الزمالك انضمام جميع صفقات النادي الأحمر الصيفية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي وهو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك يلعب في البطولة وهو بطل الكونفدرالية.

ويغيب عن قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي 7 لاعبين ما بين اللاعبين الشباب ولاعبي الفريق الأول.

ومن بين اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الإفريقية يغيب عن السوبر الإفريقي كل من:

مصطفى مخلوف

كريم وليد

كريم الدبيس

خالد عبد الفتاح

بالإضافة إلى الثلاثي الشاب، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير.

وجاءت قائمة الأهلي للسوبر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يحيى عطية الله – يوسف أيمن – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – أفشة – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – رضا سليم

ومن المقرر أن يتم اختصار القائمة إلى 20 لاعبا قبل المباراة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.