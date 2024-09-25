عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سوسيداد في الدوري الأوروبي

مواعيد مباريات الأربعاء 25 سبتمبر - برشلونة وليفربول.. وعبد المنعم في الدوري الأوروبي

مدرب تريزيجيه.. الريان يعلن فسخ تعاقده مع إسباجي بالتراضي

تقرير: رينارد يقترب من تدريب تريزيجيه

مواعيد مباريات اليوم 23 سبتمبر.. محمد شريف في الكأس والدوري الإسباني

بمشاركة عبد القادر.. خوسيلو وسوريا يسجلان وبانون يصنع في خسارة قطر أمام الغرافة

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع متذيل الدوري الفرنسي

حمدي فتحي يصنع ويتفوق على تريزيجيه في فوز الوكرة على الريان