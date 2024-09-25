عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة سوسيداد في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

نيس محمد عبد المنعم ريال سوسيداد الدوري الأوروبي
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