رغم السقوط المدوي في الكأس.. أهلي جدة يرفض التخلي عن يايسله

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة

يرفض نادي أهلي جدة التخلي عن خدمات الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق رغم السقوط المدوي في كأس ملك السعودية.

وودع أهلي جدة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الجندل أحد اندية القسم الثاني بهدفين مقابل هدف.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن أهلي جدة جدد الثقة في يايسله، رغم الأنباء المنتشرة بشأن رحيله عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الجندل.

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وأقصى الجندل فريق أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس ملك السعودية من دور الـ 32.

ونجح الجندل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا، هدف أهلي جدة الوحيد لكنه لم يشفع للفريق بعدما سجله في الدقيقة 82.

وكان الجندل قد سجل هدفي التقدم في الدقيقتين 24 و30.

وشهد اللقاء خوض أهلي جدة المواجهة بالقوة الضاربة لكن غاب رياض محرز.

إذ شارك إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجر إيبانيز وفيجا وروبرتو فيرمينو وإيفان توني.

بينما شارك فرانك كيسي كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

ونجا النصر من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.

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