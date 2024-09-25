السوبر الإفريقي - داري ويوسف أيمن والساعي ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

ضم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جميع الصفقات الجديدة لفريقه ضمن قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن كولر ضم المدافع المغربي أشرف داري لقائمة مباراة السوبر بعد تعافيه من الإصابة.

كما ضم الثنائي يوسف أيمن وعمر الساعي للقائمة أيضا. ومن قبله الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

ومن المقرر أن يتم اختصار القائمة إلى 20 لاعبا قبل المباراة.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أشرف داري – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يحيى عطية الله – يوسف أيمن – رامي ربيعة – عمر كمال

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – عمر الساعي – أفشة – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – رضا سليم

وتطير بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي إلى السعودية عصر اليوم لخوض المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويمتلك الأهلي تاريخا كبيرا من المشاركات في السوبر الإفريقي وصل إلى 11 مرة.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية للمرة الثانية على التوالي بعدما لعب الأهلي في النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر المباراة بهدف.