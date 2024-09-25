ريال مدريد يعلن إصابة مبابي

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي في العضلة ذات الرأسين.

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وفقا لبيان النادي فإن عودة اللاعب ستتوقف على سرعة تعافيه.

موقع ذا أثليتك أشار إلى أن غياب اللاعب سيمتد لمدة ثلاثة أسابيع على أن يعود عقب فترة التوقف الدولي.

وسيغيب اللاعب عن الدربي ضد أتليتكو مدريد والمقرر له يوم الأحد المقبل، كما سيغيب عن مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا ومباراة فياريال بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات فرنسا خلال فترة التوقف الدولي.

وكان مبابي قد شارك في فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الفرنسي الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة بطريقة رائعة ولكنه خرج مستبدلا قبل نهاية المباراة وحل إندريك بدلا منه.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة إن إصابة مبابي ليست خطيرة وهي مجرد إصابة بسيطة ولكن يبدو أن الفحوصات الطبية التي أجراها أظهرت العكس.

وشارك مبابي حتى الآن مع ريال مدريد في 9 مباريات وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب الليلة ضد خيتافي.