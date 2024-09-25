أسوة بـ النصر.. الهلال يطلق قناته

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية رعاية موسم الرياض لقناة نادي الهلال على منصة DAZN العالمية.

وأفاد آل الشيخ في بيان "في خطوة تعزز من حضور النادي في الساحة الإعلامية الدولية وضمن هذه الرعاية سيشرف موسم الرياض على المحتوى والبرامج المعروضة عبر القناة، ما يسهم في تقديم تجربة متميزة لجماهير النادي".

وجرت مراسم توقيع العقود في العاصمة البريطانية لندن بين نادي الهلال السعودي ممثلاً برئيس مجلس إدارة شركة النادي فهد بن نافل ومنصة DAZN التي مثلها كيسي جرين، رئيس DAZN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال آل الشيخ إن هذه القناة ستحتوي على برامج ولقاءات حصرية، وتقارير يومية عن التدريبات، وكواليس غرفة ملابس اللاعبين، وستنقل مباريات ودية معينة وبرامج برعاية موسم الرياض مع أفضل النجوم على مستوى العالم.

وأضاف "فضلاً عن أن هذه القناة ستحقق انتشاراً لنادي الهلال من اليابان إلى الولايات المتحدة وذلك عبر انتشار DAZN في 200 دولة حول العالم، فإنها أيضاً ستحقق دخلاً كبيراً للهلال من خلال الإعلانات التجارية في القناة أو عبر التعاقد المباشر.

وحول الفائدة العائدة على هذه الشراكة بين نادي الهلال و DAZN، قال آل الشيخ إن المواطنين خارج السعودية وأيضاً محبي النادي من الجمهور العربي والعالمي سيستفيدون خصوصاً مع عدد كبير من النجوم في الهلال والدوري السعودي.

وأكمل "لاتوجد قنوات متخصصة لدينا مشابهة لقنوات الأندية العالمية، فهذه فرصة أكبر لتحقيقها خصوصاً مع ذراع عالمية حريص على النجاح، وهذا يأتي في وقت يحدث نجاح كبير حققناه في الملاكمة وغيرها من الأحداث، وأنا متأكد أن جمهور نادي الهلال المشترك في المنصة قد يصل إلى مليوني شخص".

ويأتي ذلك بعد أيام، من تقرير جريدة عكاظ الذي ذكر أن نادي النصر السعودي سيطلق قناته منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح التقرير أن القناة ستنطلق باللغة الإنجليزية لمدة شهر بمواد خاصة عن نادي النصر ومن ثم تبدأ الانطلاقة باللغة العربية.

وتتضمن القناة عدة برامج متنوعة واستديوهات في مدينتي الرياض ولندن وبعض المدن العالمية لتحليل مباريات الفريق، حسب التقرير.

وسيكون لقناة نادي النصر حضور في نقل مباريات الفريق بدءا من الموسم القادم.

ولفت التقرير إلى أن القناة ستبدأ البث ببعض المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها مع انطلاقة القناة.

ومن المقرر أن يكون هناك اشتراك رمزي للقناة، حسب جريدة عكاظ.

وأصبح اسم النصر معروفا على مستوى العالم بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو في يناير قبل الماضي.

انضمام رونالدو جذب العديد من الأسماء العالمية إلى الدوري السعودي الذي شهد نقلة كبيرة في شتى الأصعدة.

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